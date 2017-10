Hispaania minister: kaadrid politsei jõukasutusest katalaanide vastu on fabritseering

Hispaania välisminister Alfonso Dastis ütles täna usutluses telesaatele Andrew Marr Show, et jutt referendumiaegsest Hispaania politsei vägivallast katalaanide vastu on suuresti fabritseering.

Ühel hetkel paistis minister suisa väitvat, et politsei ei kasutanud kellegi vastu jõudu: „kui üldse kasutati jõudu, siis seda limiteeritult.“

Spanish Foreign Minister @AlfonsoDastisQ says pictures of Spanish police beating Catalans is 'fake news' #marr pic.twitter.com/tpJ5ZtVX9z— The Andrew Marr Show (@MarrShow) October 22, 2017

„Ma ei arva, et seal oli ühtegi brutaalset olukorda,“ teatas välisminister täna usutluses, hoolimata jõhkraist kaadritest politsei taktikatest valimisjaoskondi kaitsvate inimeste vastu. „Mitmel juhul on leidnud tõestust, et nende kaadrite näol oli tegu võltsingutega.“

Kui ajakirjanik tema sõnad kahtluse alla seadis, oli hispaanlasest poliitik kiire lisama: „antud loo puhul on olnud liikvel palju alternatiivseid fakte ja valeuudiseid (fake news -inglise k.)“.

„Kohati ehk kasutati veidike jõudu, kuid see ei olnud tahtlik, vaid [võime] provotseeriti,“ leidis Dastis.