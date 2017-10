Hispaania majandusminister: Kataloonia pankade ja ettevõtete klientidel pole midagi karta

Hispaania majandusminister Luis de Guindos ütles täna, et Kataloonia pankade ja ettevõtete klientidel ei ole kasvava poliitilise kriisi tõttu midagi karta.

„Kataloonia pangad on Hispaania pangad ja Euroopa pangad ning on tugevad ja nende klientidel pole midagi karta,“ ütles Guindos, kes osales konverentsil Madridis, vahendab Reuters.

Veel ütles Guindos, et Hispaania kuninga Felipe VI eilses kõnes öeldu, et Kataloonia iseseisvuslastest juhid kõigutavad demokraatlikke põhimõtteid ja lõhestavad Kataloonia ühiskonda, on „õige ja väga selge“.