Hispaania lubab Šotimaa Euroopa Liitu astumist enam mitte vetostada

Hispaania valitsus muutis meelt ja andis lubaduse enam mitte vetostada iseseisva Šotimaa katset ühineda Euroopa Liiduga.

Hispaania välisminister Alfonso Dastis ütles, et valitsus ei kavatse enam purustada iseseisva Šotimaa lootusi astuda Euroopa Liitu, kuigi ei tervita Ühendkuningriigi lagunemist, vahendab ajalehe The Guardian uudisteportaal.

Ta lisas, et Edinburghil tuleb liikmelisust taotleda tavapärasel moel ehk läbi teha ebakindlusest tulvil protsess, mis vältab tõenäoliselt mitu aastat.

Kui ministrilt otse küsiti, kas Hispaania vetostab iseseisva Šotimaa katse liituda EL-iga, vastas ta: „Ei, me ei tee seda.“

Madridil on samal ajal tükk tegemist, et mitte toita oma autonoomse piirkonna Kataloonia unistusi iseseisvusest. „Me ei taha, et Šotimaast saaks iseseisev riik,“ tunnistas ta. „Kuid kui see toimub seaduslikul ja põhiseaduslikul teel, ei kavatse me seda peatada. Me ei õhuta ühegi liikmesriigi lagunemist, sest arvame, et tulevik läheb teise suunda.“

Hispaania peaminister Mariano Rajoy ütles 2014. aasta Šotimaa iseseisvusreferendumi eel, et iseseisev Šotimaa oleks katastroof, mis võib viia Euroopa lagunemiseni. Madridi ja Brüsseli retoorika muutus aga kardinaalselt pärast Suurbritannia otsust Euroopa Liidust lahkuda.

Euroopa Liit suhtub üha suurema sümpaatiaga Šotimaasse, mille elanikest 62% hääletas blokki jäämise poolt, rõhutades siiski, et šotlastel ei ole võimalik pärida Suurbritannia liikmelisust.

Euroopa Komisjoni kinnitusel tuleb iseseisval Šotimaal hakata blokiga ühinemist ametlikult taotlema. „Neil tuleb mingil hetkel asuda kandidaatide ritta ja alustada läbirääkimisi,“ ütles ka Dastis.