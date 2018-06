Hispaania lubab Itaaliast ja Maltalt tagasi lükatud migrandilaeval oma sadamasse siseneda

Hispaania valitsus teatas eile, et lubab humanitaarkatastroofi vältimiseks València sadamasse siseneda laeval Aquarius, mida Itaalia ja Malta keelduvad riiki lubamast.

Ühenduste Piirideta Arstid ja SOS Mediterranée laeva pardal on 629 Vahemerelt päästetud sisserändajat, kellest 123 on saatjata lapsed, samuti on pardal seitse rasedat naist ja üksteist väikelast.

Malta keeldus laeva enda sadamatesse lubamast, kuna sisserändajad korjati pardale rahvusvahelistes vetes ja päästeoperatsiooni koordineeris Itaalia. Itaalia valitsus süüdistas omakorda Maltat ükskõiksuses inimelude vastu ja keeldus samuti laeva sadamasse lubamast.

Itaalia peaminister Matteo Salvini kirjutas pühapäeval Facebookis, et Itaalia sadamad on nüüdsest sisserändajatele suletud. "Malta ei võta kedagi sisse, Prantsusmaa ajab inimesed piirilt tagasi, Hispaania kaitseb oma piiri relvadega," kirjutas Salvini. "Tänasest ütleb ka Itaalia ei inimkaubandusele, ei illegaalsele sisserändele."