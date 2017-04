Hispaania esimene naiskaitseminister leiti vaid 46-aastaselt surnuna

Hispaania poliitik Carme Chacón, kes oli riigi kaitseminister aastatel 2008-2011, leiti pühapäeval oma kodust surnuna. Surma tõenäoline põhjus on südamerike.

Endine kaitseminister oli vaid 46aastane. Südameprobleemid vaevasid naist sünnist saati.

Chacón sai ülemaailmselt tuntuks sellega, et käis 2008. aastal Afganistanis visiidil, olles seitsmendat kuud rase. Täna on tema poeg Miquel kaheksaaastane. "Rase naine ei ole haige," ütles ta Hispaania ajalehele El Pais. "Päev otsa rasedana ringi kõndida on muidugi raskem. Aga ma tahtsin väljendada ühiskonna tänu nendele, kes panevad oma elusid ohtu, et konfliktipiirkondadesse rahu tuua," vahendas Chacóni toonaseid sõnu BBC.

So sad to hear the news about #CarmeChacon our first female defence minister (!) and a wonderful human being. Descanse en paz 🇪🇸🇪🇺 pic.twitter.com/H7mvZTxwXe — Victor Orive-Martin (@victorsmusings) April 10, 2017