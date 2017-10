Hispaania erakonnad tegid Kataloonia presidendile viimase üleskutse „mõistus pähe võtta“

Hispaania Rahvapartei (PP), sotsialistid (PSOE) ja erakond Podemos tegid viimase pöördumise Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti poole iseseisvuse välja kuulutamata jätmiseks. Erakond Ciudadanos on aga nõudnud Hispaania põhiseaduse paragrahvi 155 rakendamist ehk Kataloonia autonoomia peatamist.

„Ma palun Puigdemontil peatuda nüüd, peatada see liikumine, mis teeb katalaanidele nii palju kahju,“ ütles valitseva PP kõneisik Hispaania parlamendi alamkojas Rafael Hernando, vahendab La Vanguardia. „Generalitat’i (Kataloonia valitsuse – toim) tegevus toob kaasa vaesema, ebastabiilsema ja suuremate probleemidega Kataloonia. Nad ütlesid, et ei lähe ettevõtete ega pankade kallale, ja tegelikkuses on need välja aetud.“

Hernando nõudis oma üleskutses Kataloonia presidendile, et viimane naaseks terve mõistuse juurde, et õigustada ja täita oma demokraatlikke kohustusi.

Sarnaselt väljendus ka PSOE kõneisik parlamendis Margarita Robles, kes esitas „viimase üleskutse vastutustundele ja kooselule“. Robles kinnitas, et on olemas võimalused dialoogiks põhiseaduse raames, ning tuletas Puigdemontile meelde, et Kataloonias ei ole iseseisvuslaste enamust.

Ka Podemose parlamendiliige Carolina Bescansa kutsus Generalitat’i „masinaid peatama“ ning palus asjaosalistel „mõtlema hakata“.

Ciudadanose kõneisik parlamendis Juan Carlos Girauta kutsus aga Hispaania valitsust käivitama põhiseaduse paragrahvi 155, mis lubab peatada Kataloonia autonoomia ja kuulutada välja uued parlamendivalimised.