Hispaania asepeaminister: Kataloonia president ei tea, kus ta on ja kuhu ta läheb

Hispaania valitsus lükkas tagasi Kataloonia juhi Carles Puigdemonti allkirjastatud iseseisvusdeklaratsiooni ja üleskutsed vahendamisele.

Puigdemont kirjutas iseseisvusdeklaratsioonile alla eile, kuid peatas selle rakendamise läbirääkimiste võimaldamiseks, vahendab BBC News.

Hispaania asepeaminister Soraya Sáenz de Santamaría lükkas aga Puigdemonti ettepaneku läbirääkimisteks rahvusvahelise vahendaja kaudu tagasi.

„Ei hr Puigdemont ega keegi teine saa nõuda… vahendamise rakendamist,“ ütles Sáenz de Santamaría. „Pärast nii kaugele minemist ja Kataloonia viimist suurima pingetasemeni tema ajaloos on president Puigdemont asetanud oma autonoomse regiooni kõige suuremasse ebakindlusse. Kõne, mille president… täna pidas, on sellise inimese oma, kes ei tea, kus ta on, kuhu ta läheb ja kellega koos ta sinna minna tahab.“

Hispaania justiitsminister Rafael Catalá kordas valitsuse seisukohta, et Kataloonia iseseisvusreferendum oli ebaseaduslik ja selle tulemused kehtetud.