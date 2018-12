Hispaania apellatsioonikohus jättis hoolimata laialdasest pahameelest jõusse viie mehe õigeks-mõistmise grupivägistamises

Juba esimese õigeksmõistva otsuse järel sai alguse meeleavalduste laine, mille tõttu tuli toonasel peaministril Mariano Rajoyl lubada kaaluda seksuaalkuritegude eest mõistetavate karistuste ja seadusandluse muutmist.

20ndates eluaastates viis meest mõisteti tänavu aprillis noore neiu grupiviisilises vägistamises õigeks ja mõisteti üheksaks aastaks trellide taha hoopis leebema kuriteo, seksuaalse ärakasutamise eest. Apellatsioonikohus otsustas (hääletusel tulemustega 3-2) madalama astme kohtu otsuse jõusse jätta. Juba on teada, et ka see pahameelt põhjustav otsus kaevatakse edasi ja juhtum jõuab Hispaania ülemkohtusse.

Avalikkust ärritas kohtuotsus ennekõike arvestades seda, kui julmalt naine tunamullu 7. juulil vägistati. Jõhker rünnak leidis aset ajaloolises Pamplona linnas ühe tavalise kortermaja ukse ees, vahetult pärast iga-aastaselt linna kaitsepühaku San Fermíni auks peetava pullijooksu festivali algust.

18-aastase koolitüdruku grupiviisilise vägistamise filmisid mehed oma nutitelefonidega üles, jagades seda hiljem uhkusega interneti teel, visates julma teo üle ka sõpradega nalja.

Kohus põhjendas oma otsust sellega, et seadusandlus nõuab vägistamise puhul tõendust, et ohvri vastu tarvitati vägivalda, mida antud juhul ei suudetud tõestada. Ka Eesti seadusandlus sätestab vägistamise kui „inimese tahte vastaselt temaga suguühendusse astumise vägivallaga või ära kasutades tema seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama“.