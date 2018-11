Hispaania ähvardab Brexiti-kokkuleppe Gibraltari pärast põhja lasta

„Riigina ei saa me eeldada, et mis iganes juhtub tulevikus Gibraltariga, räägitakse läbi Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel – see tuleb läbi rääkida Hispaania ja Ühendkuningriigi vahel,” ütles Sánchez.

Brexiti-kokkuleppe kavandi artikkel 184 ütleb, et Euroopa Liit ja Ühendkuningriik püüavad kiiresti läbi rääkida kokkulepped tulevase suhte kohta alates ametlikust lahkumispäevast, 2019. aasta 29. märtsist kuni üleminekuperioodi lõpuni 2020. aasta detsembris.

Hispaania usub, et kõnealune artikkel on umbmäärane, ja tahab tagada, et see ei kehtiks Gibraltari tuleviku kohta. Hispaania nõuab omale tulevast õigust arutada Gibraltari staatust kahepoolselt Ühendkuningriigiga ja taotleb selgust, et see kokkulepe võimaldaks tal seda teha.

Gibraltari peaminister Fabian Picardo süüdistas Hispaaniat „tuntud taktikas” ehk probleemide tõstatamises viimasel minutil.

Briti peaministri Theresa May pressiesindaja ütles, et kokkuleppekavand kehtib ka Gibraltari ning teiste meretaguste territooriumide kohta.

Kuigi Hispaania loobus 1713. aasta lepinguga Gibraltarist, on ta püüdnud korduvalt kontrolli selle üle taastada.

1967. aasta referendumil hääletas 99,6 protsenti Gibraltari elanikest Suurbritannia alamateks jäämise poolt. Hispaania sulges pärast 1967. aasta referendumit piiri Gibraltariga ega avanud seda täielikult enne 1985. aastat, aastat enne Euroopa Liidu eelkäija Euroopa Majandusühendusega liitumist.