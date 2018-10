Himaalaja mägedes sai lumetormi tõttu üheksa mägironijat surma

Torm tabas viieliikmelist Lõuna-Korea mägironijate meeskonda ja nende nelja kohalikku juhendajat, kui nad olid baaslaagris Gurja mäel, vahendab uudistekanal BBC.

Nepali päästeameti helikopterilt oli näha hävinenud telklaagrit ja vähemalt kaheksat surnukeha ümber selle, aga päästetöötajatel ei olnud halbade ilmaolude tõttu võimalik piirkonda jääda. Tõenäoliselt jättis elu ka üheksas mägironija, kuigi tema surnukeha on endiselt leidmata.

Lõuna-Korea meedia teatel oli hukkunute seas ka maailmakuulus mägironija Kim Chang-ho, kes hoiab enda käes rekordit, läbides seni kiireima ajaga neliteist maailma kõige kõrgemat mäge, kasutamata täiendavat hapnikku.

Sailesh Thapa kohalikust politseist ütles uudisteagentuurile AFP, et „me eeldame, et intsident leidis aset lumetormi tõttu, sest puud on murdnud ja telgid on ribadeks“. „Isegi surnukehad on mööda laagriala laiali,“ nentis ta.

3500 meetri kõrgusel asuv telklaager jääb lähimast külast vähemalt ühepäevase matka kaugusele.