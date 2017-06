Hillary Clinton: Trumpi kampaania tõenäoliselt juhendas venelasi enne USA presidendivalimisi

USA demokraatide endine presidendikandidaat Hillary Clinton kahtlustab enese sõnul, et president Donald Trumpi kampaaniameeskond andis eelmise aasta presidendivalimiste kampaania ajal Venemaa valitsuse propagandajõupingutuste jaoks juhiseid.

Tehnoloogiakonverentsil Los Angeleses esinenud Clinton ütles, et propaganda, mida levitati näiteks Facebookis, aitas kaasa tema valimiskaotusele, ning ta kutsus Silicon Valley ettevõtteid tegutsema kiiremini valeuudiste leviku peatamise vastu, vahendab Reuters.

Clintoni sõnul tahtis Venemaa valitsus tema kohta desinformatsiooni levitada. Clinton lisas aga, et venelased „ei oleks saanud teada, kuidas seda informatsiooni kõige paremini relvaks muuta, kui nad ei oleks saanud juhiseid“.

„Juhiseid ameeriklastelt?“ küsis Clintonit laval intervjueerinud tehnoloogiaajakirjanik Walt Mossberg.

„Juhiseid ameeriklastelt ja juhiseid inimestelt, kellel on küsitlused ja andmed,“ vastas Clinton.

Teine ajakirjanik laval, Kara Swisher küsis: „Aga te viitate Trumpile?“

„Jah, ma arvan, et on üsna raske seda mitte teha,“ vastas Clinton.

Clintoni sõnul oli olemas „abielu“ valeuudiseid levitanud inimeste ja detailseid valimisandmeid omanud vabariiklaste vahel.

Ilmselt oli see esimene kord, kui Clinton süüdistas Trumpi kokkumängus venelastega. Varem sel kuul süüdistas ta oma valimiskaotuses Vene häkkereid ja tollast Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktorit James Comeyt.

Trump vastas kolmapäeva õhtul Twitteris: „Kõver Hillary Clinton süüdistab nüüd kõiki peale iseenda, keeldub ütlemast, et oli kohutav kandidaat. Ründab Facebooki ja isegi demokraate ja demokraatide rahvuskomiteed.“

Oma esinemisel rääkis Clinton Trumpi võimest Twitterit kasutades tähelepanu kõrvale juhtida. „See on see tsirkus, eks? See on see, mida klassikaline autoritaar teeb,“ ütles Clinton.