Hiinas ilmus ema surnuks pussitanud poiss mõne päeva pärast kooli tagasi

34-aastane üksikema tõi tihti koju piduüritustelt üle jäänud toitu, kuid ka avamata sigaretipakke. Ühel hommikul avastas naine, et poeg on neli pakki sigarette varastanud ja ära suitsetanud. Kohaliku meedia teatel läks naine avastuse peale raevu ja peksis poja läbi.

Järgmisel hommikul avastati naise magamistoast tema noahaavadega surnukeha. Kui sugulased poisilt küsisid, kas ta kahetseb oma tegu, teatas ta ainult, et jah, kuid tegu pole väga tähtsa asjaga.

„Ma ei tapnud kedagi teist. Ma tapsin oma ema," ütles laps New York Timesi teatel.

Paljude hiinlaste jaoks on tegu julma kriminaaliga, kes vääriks karistust. Hiinas algab aga kriminaalvastutuse piir 14. eluaastast, seega ei saa alaealist pussitajat vastutusele võtta.

Hunani provintsi võimud lasid seetõttu lapse vabaks ja viis päeva pärast seda, kui ta oli oma ema rohkem kui 20 korda pussitanud, oli poiss teiste lapsevanemate ärrituseks tagasi koolis.

Juhtum levis kulutulena Hiina sotsiaalmeediakanalites ja tõi kaasa avaliku debati selle üle, kas alaealisi puudutavad seadused pole liiga leebed. Süsteemi on viimastel aastatel kiidetud just seetõttu, et see keskendub karistuse asemel rehabiliteerimisele.