Hiina valitsus tunnistas, et Interpoli kadunud juht on uurimise all

Hiina valitsev kommunistlik partei tunnistas eile õhtul napis üherealises avalduses, et Meng, kes on ka Hiina avaliku julgeoleku aseminister, on väidetavate seaduserikkumiste eest riikliku järelevalvekomisjoni uurimise all, vahendab CNN.

Hiina võimud olid varem Mengi asukoha suhtes väga napisõnalised. Meng kadus eelmise kuu lõpus, kui lendas Prantsusmaalt Hiinasse.

Eilses avalduses ei öeldud konkreetselt, et Meng on vahistatud või et ta on endiselt Hiinas. Varem on aga inimesed, kelle kohta on öeldud, et nad on korruptsioonivastase riikliku järelevalvekomisjoni uurimise all, osutunud hiljem vahi all olevaiks.

Interpol teatas, et sai Mengilt lahkumisavalduse.

Hongkongi ajaleht South China Morning Post, millel on teadaolevalt sidemeid Hiina valitsuses, teatas, et Meng viidi Hiinas maandudes ülekuulamisele.

Vaid nädal varem ilmus pärast tükk aega kadunud olemist taas välja Hiina üks tuntumaid näitlejannasid Fan Bingbing, kes tunnistas üles maksudest kõrvalehoidmise ja lubas maksta suure trahvi.

Mengi kadumisest teatas kõigepealt tema naine Grace, kes läks neljapäeval Lyonis, kus asub Interpoli peakorter, politseisse, teatas Prantsusmaa siseministeerium.

Naine teatas, et kuulis Mengist viimati kümme päeva varem ning on saanud sotsiaalmeedias ja telefoni teel ähvardusi.