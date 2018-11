Hiina teadlane kaitses väidetavat maailma esimeste muudetud geenidega laste loomist

Rääkides geneetikaalasel kohtumisel Hongkongis ütles Shenzheni ülikooli abiprofessor He, et on oma töö üle uhke, vahendab BBC News.

He ütles, et varajases staadiumis on veel üks muudetud geeniga lootega rasedus.

He väiteid, mis on tekitanud palju kära ja hukkamõistu, ei ole veel sõltumatult kinnitatud. Ta väidab, et kaheksa paari võtsid katsest osa vabatahtlikult ja üks kukkus hiljem välja. He sõnul finantseeris ta katset ise.

Sel nädalal internetti üles pandud videotes ütles He, et kasutas geeni muutmise tehnoloogiat nimega CRISPR-Cas9, et muuta sel kuul sündinud kaksikute tüdrukute geene lootestaadiumis, vahendab Reuters.

CRISPR-Cas9 tehnoloogia võimaldab teadlastel DNA-d põhimõtteliselt lõigata ja kleepida, mis annab lootust haiguste geneetiliseks raviks. On aga mure ohutuse ja eetika pärast.

Üle saja teadlase peamiselt Hiinast teatasid eile avalikus kirjas, et CRISPR-Cas9 tehnoloogia kasutamine inimloote geenide muutmiseks on ohtlik ja õigustamatu. „Avatud on Pandora laegas,” öeldakse kirjas.