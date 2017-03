Hiina suurendab sel aastal riigikaitsekulutusi seitse protsenti

Foto: Jevgeni Bijatov, Sputnik

Hiina teatas, et suurendab sel aastal riigikaitsekulutusi seitse protsenti. See tähendab, et kaitsekulutused moodustavad 1,3 protsenti Hiina ennustatavast sisemajanduse kogutoodangust 2017. aastal, mis on sama tase kui eelnevatel aastatel, teatas valitsuse pressiesindaja Fu Ying.