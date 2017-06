Hiina sõjalaevad tulevad Läänemerele ühisõppusele venelastega

Pühapäeval lahkusid Lõuna-Hiina Hainani provintsis asuvast sadamast Hiina mereväe laevad, mis suunduvad ühisõppusele Vene sõjalaevastikuga Läänemerel, teatas riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Hiina laevastik koosneb ühest hävitajast, ühest fregatist, ühest varustuslaevast, laevadel paiknevatest helikopteritest ja merejalaväelastest.

Xinhua teatel on õppus osa iga-aastasest programmist, mille eesmärk on konsolideerida ja edendada Hiina-Vene kõikehõlmavat strateegilist koordineerimispartnerlust ning süvendada sõbralikku ja praktilist koostööd kahe riigi sõjavägede vahel.

Õppus Joint Sea 2017 parandab Xinhua teatel ka koordineerimist kahe riigi merevägede vahel ühistel kaitseoperatsioonidel merel.

Kahe riigi vahel saavutatud konsensuse alusel peavad kaks mereväge ühisõppusi Läänemerel juuli lõpus ning Jaapani ja Ohhoota merel septembri keskel.

Õppuse eesmärk on viia ühiselt läbi päästeoperatsioone ja harjutada majandustegevuse kaitsmist merel.

Soome välispoliitikainstituudi teadlane Elina Sinkkonen hindas Hiina ja Venemaa ühisõppust Läänemerel sõnumiks USA-le.

„USA-le tahetakse näidata, et koostöö on tihenenud ja sellel on erinevaid tagajärgi. Hiinal ja USA-l on näiteks üsna teravad suhted Lõuna-Hiina merel ning Hiina ja Venemaa huvid jooksevad selles kohas kokku,“ ütles Sinkkonen teisipäeval Yle-le.