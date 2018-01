Hiina ranniku lähistel põlev naftatanker võib plahvatada, 32 meeskonnaliiget on leidmata

Hiina ranniku lähistel kaubalaevaga kokku põrganud naftatanker võib plahvatada ja põhja minna, teatas Hiina riigimeedia täna. Kolme riigi võimud otsivad 32 kadunud meeskonnaliiget ja püüavad naftaleket peatada.

Hiina kesktelevisioon teatas ametnikele viidates, et ühtki 30 iraanlasest ja kahest bangladeshlasest, kes on alates laupäeva õhtul toimunud kokkupõrkest kadunud, ei ole kohaliku aja järgi esmaspäeva hommikul kella kaheksase seisuga leitud. Otsingu ja puhastustöid takistavad ränk põleng ja mürgised gaasid, mis on endasse haaranud kogu tankeri ja seda ümbritseva vee, vahendab Associated Press.

Panamas registreeritud tanker Sanchi oli teel Iraanist Lõuna-Koreasse, kui põrkas laupäeva õhtul Ida-Hiina merel, 257 kilomeetri kaugusel Shanghaist kokku Hongkongis registreeritud kaubalaevaga CF Crystal, teatas Hiina transpordiministeerium.

Sanchi meeskonda otsima on laevad ja lennukid saatnud Hiina, Lõuna-Korea ja USA.

USA-st Hiinasse vilja vedanud CF Crystali kõik 21 meeskonnaliiget päästeti, teatas Hiina ministeerium. Kõik nad on Hiina kodanikud.

Esialgu pole teada, mis kokkupõrke põhjustas.

Hiina kesktelevisioon teatas pühapäeva õhtul, et tanker püsib endiselt pinnal ja põleb. Vees on aga nafta nähtav. Hiina võimud saatsid naftat veest koristama kolm laeva.

Sanchi pardal oli 136 000 tonni ehk ligi miljon barrelit kondensaati, mis on teatav ülikerge nafta, teatasid Hiina võimud.