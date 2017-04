Hiina president Xi kutsus telefonivestluses Trumpiga Põhja-Korea suhtes vaoshoitusele

Hiina president Xi Jinping kutsus esmaspäeval telefonivestluses USA riigipea Donald Trumpiga kõiki pooli Põhja-Korea suhtes vaoshoitusele.

Hiina on üha rohkem mures, et olukord võib kontrolli alt väljuda, mis võib viia sõja ja Põhja-Korea kaootilise kokkuvarisemiseni, vahendab Reuters.

Xi ütles Trumpile, et Hiina on resoluutselt vastu igasugusele tegevusele, mis on vastuolus ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonidega, öeldakse Hiina välisministeeriumi avalduses.

Hiina loodab, et kõik asjassepuutuvad osapooled näitavad üles vaoshoitust ning väldivad kõige tegemist, mis halvendaks pingelist olukorda poolsaarel, vahendas välisministeerium Xi sõnu.

Tuumaküsimuse saab Xi sõnul kiiresti lahendada ainult siis, kui kõik asjassepuutuvad riigid veavad ühes suunas, ning Hiina on valmis tegema kõigi osapoolte, sealhulgas USA-ga koostööd rahu tagamiseks.