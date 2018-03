Hiina president Xi Jinping saab täna eluaegse võimu

Hiina rahvakongress koguneb täna riigipea ametiajalt ajapiirangut kaotama.

Ajaloolisest rahvakongressist võtab osa 2980 delegaati. Kuigi kongress ei ole kunagi hääletanud kommunistliku partei vastu, võib teadaolevalt sel korral osa delegaate protesti märgina kohale mitte ilmuda, vahendab uudistekanal BBC.

Tõenäosus, et kongress, mis kiidab alati heaks kõik, mida kommunistlik ainupartei sellelt ootab, ei toeta ajapiirangu kaotamist, on aga siiski peaaegu olematu.

Muudatus võimaldab ametis oleval riigipeal Xi Jinpingil, kes on ka kommunistliku partei juht, jääda võimule pärast 2023. aastat, mil kehtiva põhiseaduse järgi, mis lubab maksimaalset kaht ametiaega, peaks ta oma kohalt lahkuma.

Ainupartei keskkomitee tegi eelmisel kuul ettepaneku võtta põhiseadusest välja punkt, mis kehtestab riigipea ametiajale ajapiirangu, sätestades, et üks isik „ei tohi olla ametis rohkem kui kaks [viieaastast] ametiaega järjest“.

Loe veel

Otsus tõotab muuta riigi poliitilist kurssi, kindlustades Xi koha kõige võimsama liidrina pärast diktaator Mao Zedongi, kes valitses riiki rohkem kui kolm aastakümmet. Juba mullu lisati president Xi Jinpingi nimi ja filosoofia ka põhiseadusesse, millega alustati tema staatuse kinnitamist aastakümnete mõjuvõimsama juhina.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump avaldas arvamust, et hiinlaste otsus kaotada president Xi Jinpingi ametiajalt ajalimiit ei ole mitte ainult suurepärane, vaid ka potentsiaalne mudel, mille USA võiks kunagi kasutusele võtta.

„Ta (Xi –toim) on nüüd eluagne president,“ vahendas CNN Trumpi sõnu kohtumisel vabariiklastest doonoritega. „Jah, eluaegne president. Ta on suurepärane. Ja vaadake, tal oli võimalik seda teha. Ma arvan, et see on suurepärane. Ühel päeval proovime midagi taolist ehk meiegi.“