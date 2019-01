Hiina president Xi ähvardas Taiwani jõuga, aga rääkis ka rahumeelsest „taasühinemisest”

Xi ütles, et taasühinemine peab toimuma ühe Hiina poliitika raames, vahendab Reuters.

Suur enamus Taiwani elanikest on selgelt teadlikud, et Taiwani iseseisvus viiks „ränga katastroofini”, kuulutas Xi.

„Hiina ei ründa hiina rahvast. Me oleme valmis kasutama suurimat siirust ja tegema kõige raskemat tööd, et püüelda rahumeelse taasühinemise väljavaate poole,” ütles Xi. „Me ei luba loobuda jõu kasutamisest ja jätame omale valikuvõimaluse kasutada kõiki vajalikke meetmeid.”

Xi sõnul on viimane avaldus mõeldud aga välisjõududele, mis püüavad sekkuda, ja Taiwani iseseisvuslaste väikesele vähemusele.

Xi kordas, et Hiina on valmis pidama läbirääkimisi kõigi erakondadega Taiwanil, et poliitilist protsessi tagant lükata, niikaua, kuni need nõustuvad ühe Hiina põhimõttega.

Xi püüdis kinnitada Taiwani elanikele, et Hiina võimus pole midagi karta, kuigi enamus sealsest elanikkonnast ei ole ilmutanud mingit huvi autoritaarse Pekingi võimu all elamise vastu.

„Pärast rahumeelset taasühinemist on Taiwanil püsiv rahu ning rahvas naudib head ja jõukat elu. Suure emamaa toetusega on Taiwani kaasmaalaste heaolu veelgi parem, nende arenguruum veelgi suurem,” lausus Xi.