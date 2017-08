Hiina nõudis Põhja-Korealt raketi- ja tuumakatsetuste lõpetamist

Hiina välisminister Wang Yi ütles vahetult pärast sanktsioonide karmistamist Põhja-Korea ametivennale, et Pyongyangil tuleb raketi- ja tuumakatsetustele lõpp teha.

Yi ütles Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsiooni (ASEAN) tippkohtumisel Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho'le, et neil tuleb lõpetada rahvusvahelise kogukonna hea tahte provotseerimine ja hakata ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidest kinni pidama, vahendab uudistekanal BBC News.

Hiinlased jätsid mainimata, milline oli põhjakorealaste reaktsioon seesugusele üleskutsele.

Wang tunnistas, et sanktsioone on vaja, kuid need ei ole lõppeesmärk, ja kutsus osapooli dialoogile. Yi sõnul palus ta Põhja-Koreal jääda rahulikuks ja mitte jätkata provokatsioonide korraldamist.

Ta kutsus ka ameeriklasi ja lõunakorealasi üles mitte pingeid õhutama, öeldes, et olukord Korea poolsaarel on jõudnud kriitilisse punkti, kuid ühtlasi maani, kust oleks võimalik taasalustada kõnelusi.

ÜRO Julgeolekunõukogu kiitis ööl vastu tänast ühehäälselt heaks sanktsioonide karmistamise Põhja-Korea vastu. Ameeriklaste koostatud resolutsioonikava kohaselt keelatakse stalinistliku riigi söe, raua, tina ja mereandide eksport, mis võib Põhja-Korea jaoks tähendada aastas suisa miljardi dollari suurust kaotust.