Hiina lubas vastuseks USA raketitõrjesüsteemile Lõuna-Koreas meetmeid oma huvide kaitseks

Hiina kordas teisipäeval oma vastuseisu USA raketitõrjesüsteemi THAAD paigutamisele Lõuna-Koreasse ja nõudis selle viivitamatut peatamist.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) on saavutanud esialgse tegutsemisvõime kaitseks Põhja-Korea rakettide vastu, teatasid USA ametnikud esmaspäeval. Territooriumi suure lennukõrgusega rakettide eest kaitsva THAAD-i positsioonidele paigutamisega minnakse edasi, vaatamata Hiina vastuseisule, vahendab Reuters.

„Me võtame resoluutselt tarvitusele vajalikud meetmed oma huvide kaitseks,“ ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang.

Peking väidab, et THAAD-i radarit võidakse kasutada Hiina territooriumi spioneerimiseks. Washington väidab, et THAAD on puhtalt kaitseotstarbeline.