Hiina lähistel lahvatas kokkupõrke tagajärjel põlema naftatanker

Intsident leidis aset 257 kilomeetri kaugusel Hiina rannikust, kus Hiina lipu all seilav puistlastilaev CF Crystal põrkas kokku Panama lipu all sõitva naftatankeriga Sanchi, mis hakkas lekkima ja süttis kiiresti põlema, vahendab uudisteagentuur Ria Novosti.

Tanker Sanchi pardal oli 32 meeskonnaliiget, 30 Iraani ja kaks Bangladeshi kodanikku, kelle asukoht on pärast tulekahju puhkemist teadmata. Tõenäosus neid elusana leida, tõdes päästeamet, ei ole kuigi suur.

Alus oli 136 000 tonni naftaga teel Iraanist Lõuna-Koreasse.

Ametivõimud on alustanud ägedalt põleva tankeri kustutamist ja naftalekke piiramist. Kohal on mitu puhastus- ja abilaeva.

Search and rescue operation under way as 32 went missing after two vessels collided off the east coast of China; A Panama registered oil tanker is on fire pic.twitter.com/RslNE08cyd

— CGTN (@CGTNOfficial) January 7, 2018