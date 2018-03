Hiina: kukkuv kosmosejaam tõotab hunnitut vaatepilti

Kontrolli alt väljunud kosmoselabor, mis peaks lähipäevil Maale kukkuma, ei tekita tõenäoliselt mingeid purustusi, vaid pakub hunnitut vaatepilti nagu meteoorisadu, ütlesid Hiina võimud.

Hiina kosmoseagentuur (CMSEO) ütles neljapäeval, et ligi kaheksa tonni kaaluv Tiangong-1 siseneb Maa atomsfääri laupäeva ja esmaspäeva vahelisel ajal, vahendab ERRi uudisteportaal.

Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) tõmbas võimalikku ajavahemikku veelgi koomale - laupäeva keskpäevast pühapäeva õhtupoolikuni.

Kuid "muretsemiseks ei ole põhjust", kinnitab Hiina kosmoseagentuur sotsiaalmeedias. Langev kosmosejaam ei kuku Maale ühes tükis metsiku kärgatusega nagu ulmefilmides, rahustab CMSEO inimesi, "see muutub hunnituks meteoorisajuks, mis liigub üle kauni tähistaeva Maa poole".

Kosmoselabor Tiangong-1 saadeti orbiidile 2011. aasta septembris, see lakkas toimimast 2016. aasta märtsis ja nüüd valmistutakse juba mõnda aega jaama Maale kukkumiseks.

Asjatundjad kinnitavad, et Tiangong-1 ei tohiks Maale naastes kahju teha ning ESA märgib, et viimase 60 aasta jooksul on kontrollimatult Maale kukkunud ligi 6000 suurt objekti ja midagi hullu ei ole juhtunud.

CMSEO hinnangul on tõenäosus, et keegi rohkem kui 200 grammi kaaluva metoriidiga pihta saab üks 700 miljonile.