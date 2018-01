Hiina kosmosejaam väljus kontrolli alt ja ähvardab juba lähikuudel Maa peale sadada

Hiina kosmosejaama Tiangong-1 ei ole enam võimalik kontrollida ja see ähvardab juba lähematel kuudel alla Maa peale sadada, hoiatab kommunistlik riik.

8,5 tonni kaaluv kosmosejaam ähvardab atmosfääris põlema süttida ja laguneda, misjärel see tõotab juba suurte sajakiloste rahmakatena taevast alla sadada, vahendab telekanal CNN.

Teadlaste sõnul ei saa välistada, et osa tükke sajab alla rahvarohketesse paikadesse: kuigi selle tõenäosus on imeväike, ei ole see siiski olematu, hoiatas Harvardi Ülikooli astrofüüsik Jonathan McDowell ajakirjanduse vahendusel.

Tema sõnul on kosmosejaama orbiit Maalt vaadatuna tulnud aina madalamale, jõudes juba Maa atmosfääri tihedamatesse kihtidesse, tähendades kukkumise kiirenemist ja Maale prantsatamist tõenäoliselt märtsikuu viimastel nädalatel.

USA astrofüüsiku sõnul annab see Hiina kui kosmosemaa mainele tõsise põntsu. „Tegelik oht on väike, kuid tänapäeval eksisteerib rahvusvaheline konsensus, et nii suurtel objektidel ei peaks olema võimalik lihtsalt taevast alla sadada,“ ütles McDowell.

Ehkki suurem osa jaamast põleb tõenäoliselt atmosfääris ära, ei juhtu nõnda tihedate osade nagu näiteks raketimootoritega. Kuhu jaama jäänused aga langeda võiks, ei oska keegi endiselt täpselt öelda.

Hiina esimene kosmosejaam, Tiangong-1 saadeti orbiidile ligi seitse aastat tagasi, mil selle eesmärk oli näitada riigi ambitsioone tõusta kosmose suurjõudude hulka. Jaama kasutati nii mehitatud kui mehitamata missioonideks ja seda külastas 2012. aastal ka Hiina esimene naisastronaut Liu Yang.

Mullu kevadel teatati põhjendusi jagamata, et Tiangong-1 missioon on läbi. Mõni kuu hiljem tuli hiinlastel lõpuks spekulatsioone kinnitada ja tunnistada, et neil ei ole enam jaama üle kontrolli ja see kukub peatselt taevast alla.