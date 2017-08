Hiina ja India sõdurid pidasid piiril omavahel kivisõda

India ja Hiina sõdurid karjusid teineteise peale ja loopisid kive Himaalaja mäestikus India kontrolli all olevas Kashmiris, teatasid India ametnikud kolmapäeval pärast sõnasõda, mis suurendab pingeid kahe riigi vahel, kellel on juba pikka aega piiril vastasseis.

Hiina sõdurid üritasid teisipäeval kive loopides siseneda Pangongi järve ääres asuvasse Ladakhi piirkonda, kuid neil olid vastas India sõdurid. Kumbki pool relvi ei kasutanud, vahendab Associated Press.

India luureohvitseri teatel peatasid India sõdurid Hiina patrulli, mis kaldus India valduses olevale territooriumile, olles ilmselt halva ilma tõttu eksinud.

Ohvitseri sõnul hakkasid sõdurid peagi teineteise peale karjuma ja loopisid hiljem kive. Mõned sõdurid mõlemalt poolelt said kergeid vigastusi.

Pärast umbes pooletunnist vastasseisu taganesid mõlemad pooled oma positsioonidele.

Pingeline vastasseis on India ja Hiina sõdurite vahel juba Hiina ja India liitlase Bhutani vahel vaiduse all olevas Doklami piirkonnas, kuhu New Delhi saatis juunis sõdurid, et Hiina ei saaks ehitada strateegilist maanteed.

Hiina nõuab, et India tõmbaks ühepoolselt oma sõdurid Doklamist välja, enne kui saab hakata mingeid läbirääkimisi pidama. New Delhi nõuab kõigi taganemist.