Hiina ilmselt eluaegseks juhiks saanud Xi: oleme valmis veriseks lahinguks

Hiina president Xi Jinping esines täna terava natsionalistliku kõnega, milles hoiatas igasuguste katsete eest Hiinat lõhestada ja teatas, et riik on valmist võitlema „verises lahingus” oma õiglase koha taastamiseks maailmas.

Xi kõne lõpetas Hiina riikliku rahvakongressi, mis sillutas talle tee eluaegseks valitsemiseks. Hiina mõjuvõimsaim juht pärast Mao Zedongi surub läbi oma visiooni riigi „uude ajastusse” juhtimisest, mis tähendab ülemaailmset sõjalist ja majanduslikku ülemvõimu, vahendab AFP.

Päevi pärast seda, kui USA president Donald Trump allkirjastas uued reeglid, mis lubavad USA tippametnikel Taiwani reisida, hoiatas Xi, et Peking kaitseb ühe Hiina põhimõtet, mille järgi on Taiwan Hiina territoorium, mis ootab taasühendamist.

„Kõik teod ja trikid riigi lõhestamiseks on läbikukkumisele määratud ning need mõistab hukka rahvas ja nende eest karistab ajalugu,” ütles Xi.

Samas püüdis Xi hajutada muresid Hiina ambitsioonikate arendusprojektide pärast välismaal, öeldes, et need ei kujuta endast ohtu ühelegi riigile.

„Ainult need, kes on harjunud teisi ähvardama, näevad kõiki ähvardusena,” lisas Xi.

Xi kasutas kõnet, et rääkida oma visioonist „Hiina rahva noorenemise” realiseerimiseks, mis on riigi „suurim unistus”.

„Hiina rahvas on olnud alistamatu ja visa, meil on olemas võitlusvaim veriseks lahinguks oma vaenlaste vastu kibeda lõpuni,” ütles Xi.

Kõne oli ka meeldetuletus selle kohta, et kommunistlik partei valitseb enam kui varem Hiina asjade üle.

„Ajalugu on juba tõestanud ja me jätkame tõestamist, et ainult sotsialism saab Hiina päästa,” ütles Xi. „Kommunistlik partei on riigi ülim poliitiline juhtkond ja fundamentaalne garantii Hiina rahva suure noorenemise saavutamiseks.”

Kahenädalane riiklik rahvakongress andis 64-aastasele Xi’le teise ametiaja ja toetas kommunistliku partei otsust kaotada presidendi ametiaja piirang, avades tee Xi võimule jäämiseks kuni surmani.

Xi poliitiline filosoofia, mis lisati eelmisel aastal kommunistliku partei põhikirja, lisati nüüd ka põhiseadusse ning kõrged ametnikud pidid esimest korda sellele dokumendile truudust vanduma.

Mõned Xi lähikondlased said ametikõrgendust. Endine korruptsioonivastase võitluse juht Wang Qishan edutati asepresidendiks ning Xi kõrgeim majandusnõunik Liu He sai asepeaministriks.

Valitsuse propagandamasin tegi kongressi ajal täisvõimsusel tööd Xi isikukultuse loomiseks ja eriarvamuste kõrvaldamiseks.

Kommunistliku partei häälekandja Renmin Ribao nimetas Xi’d eelmisel nädalavahetusel „tüürimeheks”, mis meenutab Maod, kes oli tuntud kui „suur tüürimees”.