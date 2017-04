Hiina hoiatab: konflikt Põhja-Koreaga võib puhkeda iga hetk

Hiina hoiatas täna rahvusvahelist üldsust, et konflikt Põhja-Koreaga võib puhkeda iga hetk.

Hiina välisministri Wang Yi sõnul tundub kasvavate pingete ajel, nagu võiks iga hetk puhkeda sõda, vahendab uudisteagentuur AFP.

Tema sõnul ei saaks potentsiaalsel sõjal olla ühtki võitjat. „Kui puhkeks sõda, siis oleks tulemuseks situatsioon, kus kaotavad kõik,“ tõdes Yi. Agressoril, olgu selleks ükskõik kumb vaenupool, „tuleb aga võtta ajalooline vastutus ja maksta vastavat hinda“.

Hiina esidiplomaat rõhutas, et dialoog on jätkuvalt ainus võimalik lahendus.

Põhja-Korea kavatseb USA luureandmetel juba laupäeval, kohalikul tähtpäeval, korraldada uue tuumakatsetuse rahvusvahelise kogukonna hukkamõistust ja survest hoolimata.

USA president Donald Trump lubas sel nädalal, et USA on valmis tuumavõimekust suurendava Põhja-Korea probleemi lahendama. Telekanali NBC teatel on kaalumisel ka ennetev rünnak Pyongyangi vastu.

Põhja-Korea asevälisminister Han Sond-ryol ütles täna omakorda, et Pyongyang on valmis kasutama oma võimsaimat tuumaarsenali, kui USA kavatseb hakata seda mõtlematult sõjaliselt provotseerima.

Aseminister väljendas usutluses uudisteagentuurile AP rahulolematust mitte ainult USA-Lõuna-Korea sõjamängude ja ameeriklaste otsusega saata Korea poolsaare vetesse lennukikandja USS Carl Vinson, vaid ka president Trumpi säutsudega Põhja-Korea suunal, mis on riigi meelest probleemselt agressiivse tooniga.