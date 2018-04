Hiina geoloogid: Põhja-Korea viimane tuumakatsetus põhjustas polügooni kokkuvarisemise

Põhja-Korea tuumakatsetus eelmise aasta septembris oli nii võimas, et see kutsus esile polügooni kokkuvarisemise, väidavad Hiina geoloogid.

Kasutades kõrgekvaliteedilisi seismilisi andmeid, et teha kindlaks mitmete katsetusele järgnenud maavärinate asukohad, leidsid uurijad, et üks sündmus 8,5 minutit pärast tuumakatsetust oli plahvatuse tekitatud tühimiku kokkuvarisemine, vahendab CNN.

Tuumakatsetus, mis oli Põhja-Korea kuues, oli ka riigi seni võimsaim.

Andmed on pärit Hiina teaduse- ja tehnoloogiaülikooli uurimismeeskonnalt, kelle töö võttis avaldamiseks vastu akadeemiline ajakiri Geophysical Research Letters.

Uuringu juhtiv autor Wen Lianxing hoiatas, et kui Põhja-Korea peaks kasutama sama piirkonda uueks tuumakatsetuseks, võib see põhjustada „keskkonnakatastroofi”.

„Põhja-Korea varasemad katsetused on muutnud tektoonilist pinget piirkonnas sellisel määral, et varem inaktiivsed tektoonilised murrangud piirkonnas on jõudnud kriitilise järeleandmise seisundisse. Igasugune edasine häirimine tulevase katsetusega võib tekitada maavärinaid, mis võivad olla kahjustavad iseenese jõust või purustada endised või praegused tuumakatsetuste kohad,” ütles Wen oma avalduses.