Hiina esitas Põhja-Koreale tuumakatsetuse pärast karmi protesti

Hiina teatas esmaspäeval, et esitas Põhja-Koreale pärast viimase seni võimsaimat tuumakatsetust ametliku protesti.

Hiina „esitas karmi protesti Hiinas Korea Rahvademokraatliku Vabariigi saatkonda juhtivale isikule“, teatas välisministeeriumi esindaja Geng Shuang pressikonverentsil ajakirjanikele, vahendab AFP.

„Hiina on vastu KRDV tuumaraketi arendamisele ja me oleme pühendunud poolsaare tuumavabaks muutmisele. See seisukoht on hästi teada ja ka KRDV teab seda seisukohta täiesti hästi,“ lisas Geng.

Põhja-Korea teatas pühapäeval väidetava vesinikupommi katsetusest. Plahvatuse tekitatud maavärinat oli tunda Hiina linnades sadade kilomeetrite kaugusel Põhja-Korea piirist.