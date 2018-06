Hiina esines USA suunal terava hoiatusega

Hiina hoiatas täna, et ei hakka kaubanduskõnelustel kokkulepitut järgima, kui USA kavatseb oma ähvarduse kaubandussanktsioonide kehtestamisest täide saata.

USA kaubandusministri Wilbur Rossi ja Hiina asepeaminister Liu He kõneluste järel teatas Peking, et on valmis asuma kaupu sisse vedama mitmetest riikidest, sh USAst, vahendab uudisteportaal BBC.

Kaubandusminister Ross väisas Hiinat pelgalt päevi pärast seda, kui Washington ähvardas kehtestada 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele lisatariifi.

Tänaste kõneluste järel teatas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua kõneluste positiivsest käigust, hoiatades aga, et ameeriklaste soov tariife kehtestada võib põhjustada riikide vahel kaubandussõja.

„Kui USA jõustab kaubandussanktsioonid, sealjuures tariifide suurendamise, siis mitte ükski majandus- ja kaubandussaavutus, milleni kaks poolt kõnelustel jõudsid, ei jõustu,“ hoiatas Peking.

Alles laupäeval säutsus USA president Donald Trump oma Twitteri kontol, et „USAle on aastaid teiste riikide poolt kaubandusega külma tehtud“ ja „aeg on targaks saada“.

Trumpi teeb rahulolematuks Hiina suur kaubanduse ülejääk USAga, mis oli mullu 337 miljardit eurot. Hiina on pärast kaubandustüli Trumpiga lubanud kõneluste järel USAst rohkem kaupu importida, täpsustamata siiski oma eesmärke ülejäägi vähendamisel.