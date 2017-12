Hiina ehitab väidetavalt Põhja-Korea piirile põgenikelaagreid

Hiina ehitab oma 1416-kilomeetrisele piirile Põhja-Koreaga vaikselt põgenikelaagrite võrgustikku, sest kardab suurt põgenikevoolu, mille võib esile kutsuda konflikt või Kim Jong-uni režiimi potentsiaalselt segadusi kaasa toov kokkuvarisemine.

Selliste laagrite plaanide olemasolust teatas eelmisel nädalal inglise keeles esimesena Financial Times. Informatsioon on ilmselt pärit laagritele internetiteenuseid pakkuma kaasatud Hiina riikliku telekommunikatsioonifirma China Mobile sisedokumendist, vahendab Guardian.

Eelmisel nädalal sotsiaalmeedias ja välismaal asuvatel hiinakeelsetel veebilehtedel ringelnud China Mobile’i dokument paljastab plaanid vähemalt viie põgenikelaagri kohta Jilini provintsis.

„Piiriüleste pingete tõttu ... on Changbai maakonna parteikomitee ja valitsus teinud ettepaneku viie põgenikelaagri rajamiseks maakonda,” öeldakse dokumendis.

Antakse kolme sellise laagri nimed ja asukohad: Changbai jõekallas, Changbai Shibalidaogou ja Changbai Jiguanlizi. New York Timesi teatel on põgenikekeskused plaanitud ka Tumeni ja Hunchuni linna.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja keeldus eile laagrite olemasolu kinnitamast, kuid ei eitanud nende ehitamist.

Küsimus kustutati Hiina välisministeeriumi pressikonverentsi ametlikust protokollist, nagu juhtub sageli välisajakirjanike tõstatatud teemadega, mida peetakse poliitiliselt tundlikeks või ebamugavateks.

Lekkinud dokument sisaldab selle koostanud China Mobile’i töötaja nime ja telefoninumbrit, kuid kõnedele sellel numbril täna ei vastatud. Laagrite ehitamine näib peegeldavat Pekingi kasvavat muret potentsiaalse poliitilise ebastabiilsuse või isegi režiimi kokkuvarisemise üle Põhja-Koreas.

Pekingi Renmini ülikooli Põhja-Korea spetsialist Cheng Xiaohe ei saanud kinnitada, et dokument on ehtne, kuid ütles, et Hiinast oleks vastutustundetu selliseid ettevalmistusi mitte teha.