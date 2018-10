Hiigelmeeleavaldusel nõuti Brexiti kordusreferendumit

Organiseerijate sõnul osales seni suurimal omataolisel protestiaktsioonil pool miljonit inimest, nõudes rahvahääletust, seda puhku lahkumisleppe üle, vahendab uudistekanal BBC.

Valitsusjuht Theresa May keeldub korraldamast uut rahvahääletust, leides, et pädev otsus langetati juba kahe aasta eest, mil 51,9 protsenti hääletanutest toetas euroblokist lahkumist.

Tänasel aktsioonil on toetajaid kõikidest parlamendifraktsioonidest, sh valitsevate tooride seast.

Ürituse korraldajate sõnul suundus pea 600 000 protestijat üheskoos parlamendiväljakule, et viia oma sõnum rahvaesindajateni. Scotland Yard teatas, et neil ei ole võimalik rahvahulga suurust hinnata.

Delfi lugeja kirjeldas kohapeal kirjeldas, et välja on tulnud tõepoolest tuhanded inimesed. "Kõndisin üle silla ja vastu tuli terve mass Brexiti vastaste särkide, kleepsude ja loosungitega. Slogan on Bullocks to Brexit, Brexshit," kirjeldas ta.

Üritusest võttis osa ka Londoni linnapea Sadiq Khan. Tema sõnul ei ole valitsusel praegu rahvale pakkuda midagi peale halva Brexiti, mistõttu tuleks anda inimestele võimalus uuesti valida, kas neil on ikka soov taolistel tingimustel liidust lahkuda.

Khan ütles BBCle, et lubadused, mis rahvale lahkumise toetajate poolt kahe aasta eest anti, on kaugel sellest, milline näeb välja lahkumislepe, millega valitsus tänavu välja tuli.

Teiste seas avaldas meeleavaldajatele toetust ka Šoti esimene minister Nicola Sturgeon.