Helsingis võeti vahi alla restoranides „tasuta õhtusöökidel” käiv mees – sel aastal juba üheksa külma arvet

Helsingis võeti vahi alla restoranides arved maksmata jättev 1969. aastal sündinud mees, keda kahtlustatakse kahes pettuses.

Viimane juhtum leidis aset Helsingi Bulevardil eelmisel neljapäeval, kui mees jättis taas toitude ja jookide eest maksmata. Enne seda oli sama juhtunud Sofiankatul juuli alguses, vahendab Helsingin Sanomat.

Lisaks neile juhtumitele on meest sel aastal kahtlustatud veel seitsmes samasuguses pettuses. Mehe kohta on tehtud varem ka mitmeid kohtuotsuseid.

„Mehe kuritegude ajaloo tõttu on põhjust kahtlustada, et ta jätkab kriminaalset tegevust. Ta on ka korduvalt ise politseile öelnud, et ei kavatse „tasuta õhtusööke” lõpetada,” ütles kriminaalkomissar Pekka Seppälä Helsingi politseist.