Helsingis peatub reedel poliitilise streigi tõttu pea kogu ühistransport

Helsingis peatub reedel pea ööpäevaks kogu ühistransport. Poliitiline streik algab reede hommikul, kui ühissõidukid peaksid sõitma hakkama, ja lõpeb siis, kui ööliinid peaksid töö lõpetama. Tegemist on osaga Soome ametiühingute keskorganisatsiooni SAK korraldatud meeleavaldusest töötuskindlustuse niinimetatud aktiivmudeli vastu.

Laupäeval, 3. veebruaril liiguvad ühissõidukid Helsingis taas tavapärase sõiduplaani järgi, vahendab Yle Uutiset.

Helsingi piirkonna liikluskeskuse (HSL) teatel mõned bussid päeva jooksul sõidavad, kuid sellest teavitatakse eraldi.

Lähi- ja kaugrongid sõidavad normaalselt.

Trammi- ja metroopersonali ametiühingu peausaldusisik Tuula Metsäketo-Korkalainen vabandas tekkivate probleemide pärast.

„On päris päevselge, et see raskendab inimeste liikumist tööle ja vabandame loomulikult selle eest. Neid asju ei tehta tavaliste, tööl käivate inimeste vastu, vaid sellega tahetakse just võtta seisukoht valitsuse aktiivmudeli kohta. See on meie ametiühingu poolne solidaarsusavaldus töötutele,” ütles Metsäketo-Korkalainen.