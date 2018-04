Helsingis ollakse hädas täiskasvanuid pikalt saatvate vägivaldsete lasteaialastega

„Alustame juhtumist, kus ühe poisi vanem oli teda lasteaiast ära viimas. Lapsed olid pärastlõunal koos väljas ja kiusajate kamba boss oli õues suures hoos. Ta lõi rusikaga (tegemist on turske ja pika poisiga) enda ees olnud tüdrukut kõhtu. Kisa ja kära oli kuulda lasteaia väravani välja. Personal ei reageerinud olukorrale kuidagi. Vanem läks kiusajat kiusatust lahutama ja alles siis tuli personal olukorda selgitama. See teguviis on Laakavuoris väga tavaline. Kiusamisolukordadesse sekkutakse alles siis, kui vanemad on asja maininud ja töötajad on märganud olukorras kedagi vanemat,” kirjutavad lapsevanemad.

„Olen vahel jäänud jälgima olukorda kõrvalt ja on tõesti kurb vaadata, kui „professionaalid” pööravad pilgu kõrvale, kui kuueaastased ründavad teinetest ja karjuvad roppusi nii, et kogu Mellunmäki kajab.”

Vanemad kirjeldavad ka olukorda, kus kiusajad leidsid lasteaia hoovist kaevust noa. Üks laps ähvardas vanemate sõnul sellega lasteaiaõpetaja tappa.

Kui vanemad selle kohta personalilt aru pärisid, vastati neile, et kogu see noaskandaal on liialdatud.

Helsingi linna varase kasvatuse piirkonnajuht Irma Sihvonen ei kinnitanud Helsingin Sanomatele lapsevanemate väiteid, et mõnest lapsest koosnev kamp on juba kuid lasteaeda hirmuvalitsuse all hoidnud ja vägivallatsenud.

Asja on siiski juba sügisest alates uuritud. Helsingin Sanomat küsib, kas kuueaastasi puudutavat olukorda ei saaks kiiremini lahendada.

„Meil on koolieelses hariduses ja varases kasvatuses oma tegevusplaanid, mida lastega koos järgime. Kuueaastased on juba nii suured, et nendega saab väga palju asju ka kokku leppida ja hinnata,” ütles Sihvonen, kes kinnitas, et kiusamise, vägivalla ja rassismi suhtes on nulltolerants.