Helsingis keevitatakse Trumpi ja Putini kohtumise eel kinni kaevukaasi

Helsingi politsei valmistub USA ja Venemaa presidentide esmaspäevaseks kohtumiseks muu hulgas kaevukaasi kinni keevitades. Politsei teatel on see seotud julgeolekumeetmetega, kuid täpsemat informatsiooni kinnikeevitamise eesmärgi kohta ei saa praegu anda.

„Julgeolekuettevalmistustega seoses muu hulgas keevitatakse kinni kaevukaasi. Ettevalmistused põhjustavad mõnevõrra häireid liikluses,” teatas Helsingi politsei täna Twitteris.

Kaevukaante kinnikeevitamine on haruldane operatsioon, mis on seotud suursündmustega. Helsingi politsei ei kommenteeri, kas käsk on tulnud teiste riikide võimudelt.