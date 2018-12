Helsingis jõuluõhtul lapse mõrvanud mees oli varguste ja vägivalla eest korduvalt karistatud

36-aastase mehe alaline elukoht on Espoos, teatab Soome rahvusringhääling. Helsingi kohtus on teda varem karistatud mitmel korral peksmise eest, samuti on ta jäänud vahele joobes juhtimisega.

Mees mõisteti esimest korda süüdi 2001. aastal mobiiltelefoni varastamise eest. 2006. aastal vahistati ta poevarguse eest. 2003. aastal mõisteti ta süüdi kahes Helsingis toimunud peksmisjuhtumis, 2005. aastal ründas ta kaklust lahutama tulnud turvameest. 2007. aastal mõisteti talle järjekordse peksmise eest tingimisi vanglakaristus.

Ajalehe Ilta-Sanomat teatel oli mees võõramaist päritolu. Tema nime pole meedias avaldatud.