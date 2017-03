Helsingi tänavatele tulid meelt avaldama nii põgenikud kui ka immigratsioonivastased

Laupäeval korraldati Helsingis meeleavaldusi nii immigratsiooni poolt kui ka vastu. Osalejate seas oli ka põgenikke.

Põgenikud ja immigratsioonivastased avaldasid meelt Rautatientoril, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Kahest vastandlikuks meeleavaldusest osavõtjad omavahel kaklema ei läinud, ehkki politsei teatel mõni ohtlik olukord siiski ette tuli.

Üks agressiivseks muutunud meeleavaldaja viidi jaoskonda rahunema.

Politsei oli kohale toonud lisajõude ka Helsingi ümbruse jaoskondadest.

Rahulikult möödus ka meeleavaldustele järgnenud kontsert varjupaigataotlejate toetuseks.

Helsingi kesklinnas on juba nädalaid olnud varjupaigataotlejate laager, kus on avaldatud meelt Soome põgenikepoliitika vastu. Laager on meelitanud kohale ka vastumeeleavaldajaid. Hommikul oli väljakul lisaks laagrirahvale ja vastumeeleavaldajatele vaid juhuslikke möödakäijaid ja jääpargi töötajaid.

Raudteeväljaku jääpargis pidi laupäeval olema pereüritus, kuid see jäeti meeleavalduste tõttu ära.