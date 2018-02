Helsingi piirkonna ühistranspordistreigist hoolimata oli liiklus üsna sujuv

Helsingi piirkonnas seisavad täna streigi tõttu metroo, trammid. Bussidest on streigist hoolimata käigus olnud 20-25 protsenti. Politsei teatel on liiklus kulgenud hommikul üsna hästi.

Streikide ja meeleavaldustega protesteeritakse töötuskindlustuse aktiivmudeli vastu, vahendab Yle Uutiset.

Helsingi politsei ülemkomissar Jere Roimu ütles Yle Uutistele, et mingit väga erakordset liiklusalast olukorda ei ole olnud.

"Liiklus on sujunud üsna hästi, rahulikult. Eile oli eriolukordi ja lumetormi, aga tänase hommiku liikluses ei ole midagi erilist olnud," ütles Roimu.

Helsingi teeliikluskeskus teatas, et suuremaid ummikuid ei ole hommikul olnud. Liiklus pealinnapiirkonnas on sujuv.

Helsingi piirkonna ühistranspordikeskus HSL teatas kella 7.20 ajal, et bussiliikluses on olukord parem kui eile hinnati ja hommikustest bussidest on käigus 20-25 protsenti. Tööle saabus umbes 250 bussijuhti.

Helsingi piirkonna ühistranspordikeskuse HSL-i esindaja Esa Sauvola ütles enne kella seitset hommikul, et streik võib pealinnapiirkonnas mõjutada kuni 400 000 inimest. HSL-i piirkonnas on Sauvola sõnul liikvel umbes paarsada bussi.

Soome raudteeoperaator VR teatas, et kaug- ja lähirongides on olnud vaid veidi rohkem reisijaid kui tavaliselt. Siiski hoiatatakse, et rongid on täis pärastlõunal.

HSL teatas kella 7.45 ajal, et mingit tunglemist lähirongides ei ole olnud ja reisijaid on isegi tavalisest reedest vähem olnud.

VR hoiatas varem, et lähirongid võivad olla ülekoormatud. Hilinemisi võib tekitada ka keeruline ilm.

Loe veel

Taksod on kogu autopargiga liikluses, kuid ka taksot tuleb tipptundidel ilmselt oodata. Taksi Helsinki teatel on ettetellimisi täna hommikuks tavalisest rohkem.

Yle intervjueeritud taksojuht Jarmo Jääskeläinen ütles, et tellimusi on hommikul tulnud 90 protsenti rohkem kui tavalisel päeval.

Politsei hinnangul võtavad paljud vaba päeva või töötavad kodust.

Teeolud on halvad pea kogu Soomes. Transpordiameti teatel ei mõjuta streik lumekoristust teedel.

Koolides, lasteaedades ja hooldekodudes võidakse olla sunnitud pakkuma tavapärasest erinevat toitu, kui sooja toitu ei suudeta kõikjale kohale viia.

Toidupoodides võib olla müügil tavalisest vähem värsket kaupa. Prügikastid võivad olla tavalisest rohkem täis, sest streigis osalevad ka prügiautode juhid.

Kell 11-13 toimub Helsingi Senaatintoril töötuskindlustuse aktiivmudeli vastane meeleavaldus. Meeleavaldajad marsivad Senaatintorile Hakaniementorilt mööda Unioninkatu. Rongkäik hakkab liikuma umbes pool tundi enne meeleavalduse algust politsei saatel.

Meeleavalduse ajal suletakse autodele mõneks tunniks Aleksanterinkatu, Snellmaninkatu ja Unioninkatu. Pärastlõunase tipptunni ajaks peaks väljak olema politsei hinnangul tühjenenud ja tänavad avatud.

Eestlane Soomes, kirjuta oma kogemustest seoses streigipäevaga aadressil vihje@delfi.ee!