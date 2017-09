Helsingi narkopolitsei endise juhi kohtuasjaga seoses avalikkuse ette tikkunud Eesti pätt Veiko mõisteti kohtus süüdi

Foto: All Over Press Finland, Vida Press

Helsingi narkopolitsei endise juhi Jari Aarnio kohtuprotsessiga seoses avalikkusele tuttavaks saanud eestlane Veiko mõisteti Helsingi teise astme kohtus süüdi raskes narkokuriteos ja kuritegelikul teel saadud vara varjamises.

Kohus mõistis Veiko aastaks ja seitsmeks kuuks tingimisi vangi, vahendab Savon Sanomat.

Teise astme kohus leevendas märkimisväärselt esimese astme kohtu otsuseid, sest võttis arvesse kohtuprotsessi olulise venimise.

Kuriteod, mille kohta otsused tehti, pani Veiko toime 1999. aastal. Kohtu teatel tuli võtta arvesse erakordselt pikk aeg kuriteo ja kohtuotsuse langetamise hetke vahel.

Kohtuotsuse järgi andis Veiko sõber talle ühelt Soome ärimehelt väljanõudmiseks üle umbes 20 000 Soome marga suuruse võla.

Mees rääkis, et Veiko pakkus talle võla kustutamiseks välja amfetamiini toomist Eestist Soome või selle müümist Soomes. Meest süüdistati Veiko vahendusel 700 grammi kange amfetamiini saamises müümiseks ning seejärel Veikole 40 000-45 000 marga maksmises osade kaupa, millega algne võlg kustutati.

Veiko organiseeritud teine eestlane tõi amfetamiini Vantaa Martinlaakso jaama, kust soomlane selle kaasa viis, seda lahjendas ja edasi müüs. Nii levitaja kui ka teine eestlane said selle eest kohtulikud karistused juba aastaid tagasi.

Lisaks sellele tegeles Veiko osaliselt sama seltskonnaga varastatud üle 7700 euro maksnud jeti vedamisega Soomes. Et jett oli auto järelhaagise külge lukustatud, olid mehed sunnitud laadima selle vaevarikkalt koos haagisega Eesti veoautole.

Veiko sai Soomes laialdaselt tuntuks Aarnio ametikuriteoprotsessiga seoses. Ta andis intervjuusid ajalehtedele ja väitis, et on see mees, kes vahendas Aarniole tuntud kurjategijate raha.

Veiko oli ka otsekontaktis Aarnio kaitsjatega ja pakkus oma ütlusi alguses neile ning kui see ei sobinud, siis süüdistusele.

Helsingi esimese astme kohus leidis oma otsuses, et Veiko jutt ei olnud usutav, nagu ei olnud ka Aarnio jutt tema liigse raha päritolu kohta.

Veiko on peaosas ka Pekka Lehto eelmisel reedel esilinastunud filmis „Paha poliisi“ („Paha politseinik“).