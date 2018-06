Helsingi linnapea ootab Trumpi-Putini kohtumiselt kogu maailma tähelepanu ja tasuta reklaami

Trumpi ja Putini kohumise kulud ja üldine vastutus korralduse eest lasuvad tõenäoliselt Soome riigil ja politseil. Helsingi linn pakub siiski Vapaavuori sõnul täiuslikud võimalused kõrgetasemelise kohtumise auga läbiviimiseks. Toimiv, ennustatav, usaldusväärne, efektiivne, ohutu – nende sõnadega iseloomustab Vapaavuori Helsingit.

„Helsingi ei ole kindlasti ainus koht, aga maailmas ei ole kindlasti palju kohti, kus saaks nii lühikese hoiatusajaga korraldada sellise tippkohtumise sama usaldusväärselt,” ütles Vapaavuori.

„Ma ei oska öelda, mis see linna jaoks maksab või kas üldse midagi maksab. Muidugi on selge, et oma turundusjõupingutusi me mõnevõrra suurendame, nii palju kui ajagraafik võimaldab,” lisas Vapaavuori. „Igal juhul on meile au selliseid sündmusi võõrustada.”

Vapaavuori tuletas meelde, et kõik kohale saabuvad inimesed vajavad mingit ööbimiskohta ja tõenäoliselt kulutavad raha vähemalt söögile. Kohtumisele saabuvad ajakirjanikud tähendavad linna jaoks ka palju tasuta reklaami – vähemalt nii Vapaavuori loodab.

Loe veel

Trumpi ja Putini kohtumise täpne koht ei ole veel avalikustatud. Vapaavuori sõnul on tema aru saanud, et seda ei ole veel otsustatud. Kohale on teatud nõudmisi, mida mõjutavad ennekõike julgeoleku- ja logistikaküsimused. Vapaavuori sõnul ei ole kohal Helsingi seisukohast vahet.

Selliseid kõrgetasemelisi kohtumisi on korraldatud Soomes Vantaas Seutula lennujaama lähedal asuvas riigi omanduses olevas Königstedti mõisas.

„Kui ka kohtumine oleks Vantaas, räägitaks maailmas tõenäoliselt ikka, et see on Helsingis,” ei tunne Vapaavuori selle pärast muret.