Helsingi kesklinnas sõitis autojuht teed ületanud inimestele otsa, üks inimene sai surma, neljast haiglasse viidud kannatanust üks oli eestlane

Helsingi kesklinnas sõitis sõiduauto Jaguar otsa teed ületanud inimestele. Hukkus üks inimene, neli kannatanut viidi haiglasse, teiste hulgas ka üks eestlane. Teised vigastatud said abi kohapeal.

Lisaks eestlasele toimetati haiglasse ka kaks venelast ja üks soomlane. Nende vigastused ei ole tõsised, teatas Helsingi politsei. Õnnetuses sai surma soomlanna.

Ka Eesti välisministeeriumi kinnitusel on Eesti saatkonnale teadaolevalt üks vigastatu eestlane.

Politsei vahistas roolis olnud mehe, kellelt võetud vereproov näitas, et 50-aastane soomlasest mees oli joobes.

Kui esialgu levis info, justkui oleks inimestele otsa sõitnud veok, siis praeguseks on selgunud, et mehe sõiduvahendiks oli punane Jaguar. Kahtlusaluselt mehelt ei ole veel ütlusi võetud, sest ta on šokiseisundis.

Õnnetus juhtus täna õhtul enne kella 19.00. Annankatu ja Lönnrotinkadun tänavate piirkond suleti liikluseks, praeguseks on liiklus osaliselt avatud.

Politsei teatel võib juhtunu puhul välistada seosed terrorismiga.