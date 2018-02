Helsingi kesklinnas kogunes meeleavaldusele tuhandeid, kõlasid hüüded: uued valimised kohe, maha Sipilä, perkele!

„Uued valimised kohe”, „maha Sipilä” ja „perkele” hüüti täna Helsingi Senaatintoril toimunud Soome ametiühingute keskorganisatsiooni (SAK) korraldatud töötuskindlustuse aktiivmudeli vastasel meeleavaldusel, kuhu oli kogunenud tuhandeid inimesi.

SAK esimees Jarkko Eloranta pidas meeleavaldust heaks asjaks, sest see on töötute hääl, vahendab STT.

„Seda häält ei ole alati sellesse majja ega Arkadiamäele kuulda. Täna on seda kuulda,” ütles Eloranta, osutades Helsingi Senaatintori kõrval asuvale valitsuse hoonele, kus asub ka peaminister Juha Sipilä kabinet.

„Kokkulepetest tuleb kinni pidada, kokkuleppeid tuleb austada ja töötuskindlustuse kärbetest tuleb loobuda,” jätkas Eloranta.

Eloranta sõnul oli meeleavaldus vajalik, sest valitsus ei pidanud oma lubadust.

„Ametiühinguliikumine ja palgasaajad tegid raske konkurentsivõimekokkuleppe. Selle üheks tingimuseks oli, et töötuskindlustust ei tohi enam kärpida, aga kahjuks aktiivmudel seda teeb. On suur risk, et see ligi viieprotsendine kärbe tabab paljusid,” lausus Eloranta.

Eloranta ütles, et SAK töögrupp käis hommikul enne meeleavaldust peaministri ametiresidentsis arutamas, mis toimub pärast meeleavaldust.

„Mingit konkreetsed uuendust või muudatust ei ole tulemas, aga valitsus lubas lisateenuseid, olukorda jälgida ja edaspidi kolmepoolselt kokkulepitut austada,” ütles Eloranta.

Lõpuks nõudis Eloranta, et parlamenti liikuv rahvaalgatus aktiivmudeli tühistamiseks saaks asjakohase menetluse. Algatusele on alla kirjutanud üle 140 000 inimese, vahendab Lännen Media.

Senaatintoril on ka mitmeid poliitikuid, näiteks roheliste juht Touko Aalto, vasakliidu juht Li Andersson ja sotsiaaldemokraatide juht Antti Rinne.

Paremtsentristliku koonderakonna poliitikutele karjuti „buu”.

Meeleavaldajad käituvad üldiselt rahulikult.