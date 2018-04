Helsingi kesklinnas autoga jalakäijatele otsa sõitnud mees tunnistati süüdimatuks

Eelmise aasta juulis Helsingi kesklinnas autoga jalakäijatele otsa sõitnud mees tunnistati psühhiaatrilise ekspertiisi tulemusena süüdimatuks.

See tähendab, et kuriteo toimepanija ei mõista teo toimepanemise hetkel oma teo iseloomu või ebaseaduslikkust või tema võime oma käitumist kontrollida on otsustavalt nõrgenenud, vahendab Helsingin Sanomat.

Tegemist võib olla vaimuhaiguse või tõsise vaimse tervise või teadvuse häirega.

Mees sõitis sõiduautoga otsa kuuele jalakäijale Helsingi Mannerheimintie ja Lönnrotinkatu ristmikul. 51-aastane naine hukkus.

Autojuhti süüdistatakse kohtus mõrvas, viies mõrvakatses ja raskes liiklusohtliku olukorra tekitamises. Süüdistaja nõuab talle eluaegset vanglakaristust.

Oktoobris kuulati kohtus üle tunnistajaid. Üks neist rääkis, et mees laulis autos. Sama tunnistaja sõnul jätkas mees sõitmist vaatamata sellele, et auto kapotil oli ühel hetkel neli inimest.

Kohtus ilmnes ka, et mehega tegelnud politseinikud hakkasid kohe mõtlema, et mehe vaimse tervisega pole kõik korras.

Vanemkonstaabel rääkis kohtus vastusest, mille sai mehelt pärast vahistamist.

„Ta ütles, et sõitsin meelega otsa. Vihale ajavad sellised kõnniteel kõndijad,” rääkis politseinik kohtus. Ka ülekuulamistel ajas mees kohati segast juttu.

Helsingi esimese astme kohus teeb juhtumi kohta otsuse 9. mail.