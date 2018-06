Helsingi julgeolekuüksuse juht: Helsingi on Trumpi ja Putini kohtumise ajal maailma toimivaim linn

Helsingi linna julgeoleku- ja valmisolekuüksuse juht Anssi Vuosalmi kinnitas, et Helsingi on Venemaa ja USA presidentide Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumise ajal „maailma toimivaim linn”.

„See on ka meile äärmiselt märkimisväärne ja suur sündmus,” ütles Vuosalmi Ilta-Sanomatele.

Vuosalmi naasis enne intervjuu andmist just politsei planeerimistöögrupi koosolekult. Julgeoleku- ja valmisolekuüksuse ülesanne on koordineerida linna ja julgeolekuvõimude koostööd.

Linn võib olla sunnitud presidentide kohtumise ajal sulgema tänavaid, suunama ümber trammiliiklust ja tegema muid ümberkorraldusi. Aega on vaid paar nädalat.

„See on tihe graafik, selles mõttes ei midagi erandlikku. Me suudame kiiresti tegutseda. Et on olemas koostööstruktuurid, jõuab tegutsemise endani kiiremini,” ütles Vuosalmi.

Vuosalmi hinnangul valiti Helsingi kohtumispaigaks osaliselt seetõttu, et linn on üks maailma ohutumaid ja toimivamaid.

„Kõrgeprofiililine kohtumine on selline sündmus, et me tõesti pöörame tähelepanu sellele, et Helsingi on maailma toimivaim linn ka kohtumise ajal,” kinnitas Vuosalmi.

Kohtumispaik ei ole seni veel teada. Kui see toimub Helsingi linnas endas, põhjustab see märkimisväärsete julgeolekumeetmete kasutuselevõtu. Oma väljakutsed toob kaasa ka rahvusvaheline tähelepanu.