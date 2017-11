Helikopter ja lennuk põrkasid kokku Inglismaal Rotschildide lossi kohal, kus filmiti Downton Abbey ja teisi tuntud filme

Täna põrkasid Buckinghamshire'is Rotschildide lossi kohal omavahel kokku kopter ja väikelennuk, neli inimest on ilmselt surma saaud.

Buckinghamshire'is Waddesdoni lossi lähedal elavad inimesed kuulsid täna vahetult peale keskpäeva suurt pauku, kirjutas Daily Mail. Mõlemad õhusõidukid kukkusid ilmselt lossi lähedusse.

Seda lossi on kasutatud mitmete filmide võtetel. Nendeks on The Crown, The Queen ja Downton Abbey

Waddesdoni lossi ehitas 19. sajandi lõpus Rotschildide perekond, millel oli tol ajal maailma suurim erakätes olev varandus. Tänapäeval on loss populaarne vaatamisväärsus.