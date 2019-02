Heather Nauert ütles ära ÜRO suursaadiku kohast

48-aastane Nauert on endine ajakirjanik ja vabariikliku suunitlusega telekanali Fox News saatejuht. 2017. aastal vahetas ta oma ajakirjanikukarjääri riigiteenistuse vastu, kui president Trump tegi talle ettepaneku asuda tööle välisministeeriumi pressiesindajana, kust pärast lühiajalist teenistust paluti tal pärast Haley lahkumist edasi suunduda USA suursaadikuks ÜRO juures, vahendab uudistekanal BBC.

Otsus ametist loobuda sai teatavaks laupäeval, kui Nauert avaldas pöördumise, öeldes, et seoses „kahe viimase kurnava kuuga“ tema perekonna jaoks, otsustas ta just „oma perekonnale mõeldes sellest ametikohast loobuda“.

Trump lubas uue suursaadiku, sedapuhku Kongressile ka kinnitamiseks nimetada juba õige pea.

USA vabariiklaste tõusev täht Nikki Haley teatas oktoobris, et astub tagasi USA suursaadiku kohalt ÜRO-s. Trump ütles toona, et Haley rääkis talle juba kuus kuud varem, et mõtleb lahkumisele aasta lõpus, et võtta veidikeseks aeg maha.

46-aastane Haley ise ütles, et tal ei ole kindlaid tulevikuplaane, aga ta viitas erasektorisse naasmisele. Ta vaigistas spekulatsioone, et võib järgmistel presidendivalimistel Donald Trumpile väljakutse esitada, kuigi seda temalt arvatakse.