Heategevusorganisatsiooni Oxfam endine Haiti direktor tunnistas prostituutide kasutamist

Heategevusorganisatsiooni Oxfam Haiti maadirektor Roland Van Hauwermeiren tunnistas prostituutide teenuste kasutamist oma elukohas abmissioonil olles enne ametist lahkumist 2011. aastal, selgub sisejuurdlusest, mille tulemused avaldati täna.

Tegemist on esimese korraga, kui Oxfam on otseselt vastanud Van Hauwermeireni vastastele süüdistustele. Viimane on eitanud prostituutidele seksi eest maksmist või alaealiste kuritarvitamist. Van Hauwermeiren juhtis Oxfami tegevust Haitis pärast 2010. aasta maavärinat ja lahkus ametist 2011. aastal, vahendab Reuters.

Oxfam teatas, et avaldab 2011. aasta raporti, mis dokumenteerib ka süüdistusi teiste isikute vastu prostituutide teenuste kasutamises Oxfami renditud ruumides ning kiusamises ja hirmutamises. Oxfam teatas, et tahab olla nii läbipaistev kui võimalik oma tehtud otsuste kohta.

Seksuaalsete väärtegude süüdistused isikute vastu, kes saadeti kümneid tuhandeid inimesi tapnud maavärina ohvreid aitama, on raputanud kogu humanitaarabisektorit ning Haiti president on kutsunud üles uurima ka teisi organisatsioone.

Suurbritannia ja Euroopa Liit vaatavad üle maailma ühe suurema katastroofiabi andva heategevusorganisatsiooni Oxfami rahastamise.

Loe veel

Siseraportis räägitakse üksiksasjalikult sellest, mida organisatsioon tegi, kui oli saanud 2011. aasta 12. juulil e-kirja, milles väideti, et mitmed Haiti projekti töötajad rikkusid Oxfami käitumisreegleid seoses seksuaalse ärakasutamise, pettuse, hoolimatuse ja onupojapoliitikaga.

Raportis öeldakse, et Oxfam uuris maadirektorit ja leidis ainult kaudseid tõendeid, et ta oli Oxfami residentsis prostituutide teenuseid kasutanud. Van Hauwermeiren ei esitanud tagasiastumisavaldust.

Oxfam teatas, et Van Hauwermeirenit küsitleti juurdluse raames ja ta tunnistas prostituutide kasutamist Oxfami residentsis.

Neljalehelises avalikus kirjas, mis avaldati tema kodumaal Belgias neljapäeval, ütles Van Hauwermeiren, et lahkus ametist, sest ei suutnud piisavalt kontrollida seksuaalsetes rikkumistes süüdistatud personali.

Endapoolseid keelatud tegusid Van Hauwermeiren eitas, kuid tunnistas, et tal oli Oxfami majas lühiajaline seksuaalsuhe kohaliku naisega.