Heategevusorganisatsioon: Jeemenis on näljaohus üle viie miljoni lapse

„Miljonid lapsed ei tea millal või kas üldse nende järgmine toidukord saabub,” ütles Save the Childreni juht Helle Thorning-Schmidt. „Ühes haiglas, mida ma Jeemeni põhjaosas külastasin, olid beebid liiga nõrgad, et nutta, nende kehad olid näljast kurnatud. See sõda ähvardab tappa kogu põlvkonna Jeemeni lapsi, kes on silmitsi mitmete ohtudega, alates pommidest kuni nälja ja ärahoitavate haigusteni, nagu koolera.”

Varem sel kuul teatas Save the Children, et on aidanud sel aastal seni ligi 400 000 alla viieaastast rängalt alatoidetud last, ning hoiatas, et üle 36 000 lapse võib enne aasta lõppu surra.